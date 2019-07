Radsport : Vor einem Jahr verstarb Andreas Kappes

André Greipel und Marcel Sieberg (v.l.) trugen sich wie alle Fahrer vor einem Jahr ins Kondolenzbuch für Andreas Kappes ein. NGZ-Foto: -woi. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Auch die zweite Tour de Neuss ohne den langjährigen Sportlichen Leiter steht unter seinem Andenken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Es war der Tag vor der 17. Tour de Neuss, wie immer ein Dienstag, der die Radsportwelt in Deutschland und darüberhinaus in Schockstarre versetzte: Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht vom plötzlichen und tragischen Tod von Andreas Kappes. Der ehemalige Radprofi war in der Nacht zum 31. Juli 2018 im Alter von nur 52 Jahren verstorben – an den Folgen eines Wespenstichs, der eine allergische Reaktion mit Herzstillstand ausgelöst hatte.

Während ganz Radsport-Deutschland in Schockstarre verfiel, mussten sie beim Neusser Radfahrerverein eine Entscheidung treffen. Schließlich waren es keine 30 Stunden mehr bis zur Tour de Neuss, deren Sportlicher Leiter Andreas Kappes von der dritten Auflage an gewesen war. Für Stephan Hilgers kam eine Absage des Rennens nie in Frage: „Wir machen weiter, das wäre so auch im Sinne von Andy gewesen,“ sagte der NRV-Chef, zuletzt auch Arbeitgeber von Kappes in seinem Gartenbaubetrieb in Grimlinghausen.

Der Abend des 1. August gab ihm Recht. 25.000 Zuschauer sorgten nicht nur für eine Rekordkulisse entlang des neuen Rundkurses, sondern auch für Gänsehaut-Atmosphäre. Tour-Sprecher Christian Stoll, Kappes seit Jahrzehnten freundschaftlich verbunden, fand vor dem Startschuss bewegende Worte, die Fahrer, alle mit Trauerflor, die sich beim Einschreiben in ein Kondolenzbuch eingetragen hatten, legten zwei Schweigeminuten ein – eine geplante und eine spontane während der ersten Runde. „Man kann es eigentlich gar nicht verstehen und glauben. Wir wissen alle, dass Andreas den Radsport gelebt hat. Er hätte gewollt, dass sein Werk weitergeführt wird,“ brachte Sprinterlegende Erik Zabel die Stimmung auf den Punkt.

Das „Werk“ wird auch am heutigen Mittwoch weitergeführt, mit der 18. Auflage der Tour de Neuss. Die nun zweier Verstorbener zu gedenken hat. In Erinnerung an ihren „Gründervater“ wird seit 2010 der „Friedhelm Hamacher-Gedächtnispreis“ für den kämpferischsten Fahrer verliehen. „Und Andy Kappes wird während des Rennens in unseren herzen sein,“ verspricht Stephan Hilgers, der am gestrigen Todestag mit einer Abordnung des Radfahrervereins das Grab von Andreas Kappes in Köln besuchte.