Vor dem Fußballstart: SVG Neuss-Weißenberg : Der Aufsteiger will sich in Kreisliga A etablieren

Der Aufsteiger will sich in Kreisliga A etablieren

Neuss Nach dem mehr als souveränen Aufstieg aus der Kreisliga B übernimmt nun Dirk Schneider als Cheftrainer das Ruder in der Nordstadt.

Die SVG Neuss-Weißenberg ist nach drei Jahren Abstinenz zurück in der Kreisliga A – und das nach einer eindrucksvollen Aufstiegssaison. Die Weißenberger ließen der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance. Nach dem verlorenen Saisonauftakt gegen den PSV Neuss (1:2) folgten 25 Siege. Mit 158 Toren und nur 21 Gegentreffern waren sie ihrer Konkurrenz in allen Belangen weit voraus.

Der Aufsteiger muss jedoch ohne ihren Erfolgscoach Ralf Dicken in die neue Saison gehen, er gab bereits im Winter bekannt, dass er kürzertreten möchte. Sein Nachfolger wurde in den eigenen Reihen gefunden. Dirk Schneider, der sich in den vergangenen Jahrzehnten im Neusser-Fußball einen großen Namen gemacht hat, steht ab kommender Saison an der Seitenlinie. Seit 2019 trainierte er die vereinseigene B-Jugend-Mannschaft.

„Die gesamte Mannschaft hat mich und mein Trainerteam sehr gut aufgenommen, wir haben uns alle schnell verstanden“, sagte der neue Chef. Der Aufstiegskader konnte weitestgehend zusammengehalten und punktuell verstärkt werden. Die SVG verpflichtete in Dennis Brune (Holzheimer SG), Kevin Pfaff und Kevin Tiedtke (beide Rather SV) gleich drei Akteure aus der Landesliga. Schneider arbeitete bereits mit Pfaff beim FC Büderich und mit Brune bei der SG Kaarst zusammen. „Sie wollen zukünftig kürzertreten, können bei uns aber noch mal ihre Akzente setzten“, erklärte er die Transfers. Neben den drei landesligaerfahrenen Männern kommt in dem 20-jährigen Fynn Kaemmerling von A-Ligist SV Schelsen eine weitere Verstärkung. Die SVG möchte sich zukünftig in der Kreisliga A festsetzten. „Wir wollen keine Fahrstuhlmannschaft werden“, stellt Schneider klar. Für ihn steht der schnellstmögliche Klassenerhalt an erster Stelle. „Ein Großteil des Teams hat bisher noch nie höher als Kreisliga B gespielt, deswegen liegt es an mir, meine Erfahrungen weiterzugeben“, sagt er.