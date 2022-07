Vor dem Fußballstart: SV RW Elfgen : Mit Aufstiegskader zum Klassenverbleib

Grevenbroich Der Anspruch der Rot-Weißen ist der Verbleib in der Kreisliga A, aber die vielen Ausfälle machen Sorgen. Personell geht das Team fast unverändert an den Start.

Viel souveräner hätte der SV RW Elfgen die Kreisliga B, Gruppe 1, nicht gewinnen können. In 24 Spielen holte er 22 Siege, dazu kamen zwei Unentschieden – und blieb somit ungeschlagen. Mit 110 Treffern und nur 18 Gegentoren standen auch in dieser Kategorie Superlative zu Buche.

Daher sah das Trainerteam um Ralf Ritter keinen Grund, den Kader groß zu verändern. In Stürmer Furcan Yamac, zuvor KSV Mesopotamia, haben die Grevenbroicher nur einen Neuzugang zu vermelden. Auch aufseiten der Abgänge steht nur ein Name. Emre Demirbolat wechselt zum 1. FC Grevenbroich-Süd. „Er hinterlässt eine riesige Lücke, spielerisch war er sehr wertvoll. Jedoch gab es innerhalb der Mannschaft kleinere Auseinandersetzungen, weshalb wir uns von ihm trennen mussten“, erklärt Ralf Ritter diese Personalie. Trotz einer herausragenden Spielzeit 2021/22 läuft die Vorbereitung der Rot-Weißen ganz und gar nicht nach Plan. „Wir haben unzählige Ausfälle zu beklagen. Aufgrund der kurzen Sommerpause sind noch viele Spieler im Urlaub, dazu kommen reihenweise Verletzungen. Wenn wir Glück haben sind zurzeit zehn bis zwölf Mann beim Training“, umreißt Ritter das Problem. Der SV musste bereits das Testspiel gegen A-Liga-Aufsteiger VdS Nievenheim aufgrund eines zu kleinen Kaders absagen. „Mir müssen jetzt optimistisch rangehen. Ich hoffe, dass in zwei Wochen wieder alle fit sind“, sagt Ritter. Auch Top-Stürmer Marcel Hensel ist angeschlagen. Der 30-fache Torschütze der abgelaufenen Saison hat mit muskulären Problemen zu kämpfen. „Er ist brutal gefährlich vor dem Tor und auch in der stark besetzten Liga wird er auf seine Treffer kommen, wenn er fit ist. Aber auch unsere sprintstarken Flügelspieler, die ihn für gewöhnlich bedienen sind aktuell verletzt“, erzählte der Coach.