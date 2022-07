Vor dem Fußballstart: SG Rommerskirchen/Gilbach : Ein neues Gesicht an der Seitenlinie

Ein neues Gesicht an der Seitenlinie

Auf die Tore von Meikel Kupper muss die SG Rommerskirchen/Gilbach in der anstehenden Saison verzichten. Foto: Fupa Foto: Fupa

Rommerskirchen Trainerneuzugang Nando Riccio möchte eine frische Spielphilosophie am Gillbach etablieren. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen, sonst müssen wir gar nicht erst antreten.“

Die Sportgemeinschaft steckte nach einer schwachen Rückrunde lange im Tabellenkeller fest und befreite sich erst am vorletzten Spieltag vom Abstieg aus der Bezirksliga, dazu war allerdings die Trennung von Trainer Kevin Hahn nötig.

Der neue Coach ist im Rhein-Kreis noch ein unbeschriebenes Blatt. Nando Riccio trainierte bisher im Verband Mittelrhein Teams von der Kreisliga B bis zur Landesliga. „Ich bin ein sehr emotionaler Typ, damit muss ich die Mannschaft mitreißen“, sagt er über sich. Sportlich hat er einen klaren Plan bei seinem neuen Verein. „Ich bin kein Freund davon, den Klassenerhalt als Saisonziel auszugeben. Wer das tut, spielt automatisch unten mit“, sagt er. Auch den Spielstil eines Abstiegskandidaten möchte der neue Chef nicht von seiner Mannschaft sehen. „Wir wollen den Gegnern unser Spiel aufzwingen. Ich möchte eine ballorientierte Verteidigung und die fängt mit frühem Pressing bereits in der Offensive an, um dann schnell umschalten zu können“, verrät er seinen Spielstil. Auch seine Philosophie ist offensiv ausgerichtet: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen, sonst müssen wir gar nicht erst antreten.“

Nicht nur auf der Trainerbank, sondern auch im Spielerkader gab es diesen Sommer einige Veränderungen bei der SG. In Meikel Kupper (Horremer SV) hat „Rokis“ treffsicherster Stürmer den Verein verlassen, er steuerte 19 Tore zum Klassenerhalt bei. In Dario Russo (TSV Bayer Dormagen) und Thomas Ruddies (SV Glehn) haben weitere Leistungsträger dem Klub den Rücken gekehrt. Die Lücke in der Offensive soll Don Schreiber schließen. Der erst 20 Jahre alte Stürmer kommt von Wacker Obercastrop aus der Westfalenliga. „Meikel kann nicht eins zu eins ersetzt werden, das ist aber auch nicht unser Anspruch. Jeder Spieler ist anders und auch Don ist ein hervorragender Stürmer“, kommentiert Riccio den Königstransfer. Neuzugang Andre Gomes Jordao (DJK Novesia) wird hingegen nicht sofort helfen können, er fällt mit einer Knieverletzung für die Hinrunde aus.