Fußball : Jugendförderung genießt oberste Priorität

Neuss Der Kreisliga B-Aufsteiger setzt bei der Mission Klassenverbleib konsequent auf die Eigengewächse. In der vergangenen Saison stach die Defensive der Norfer heraus.

Der TSV legte eine überzeugende Aufstiegssaison hin. Mit 22 Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage marschierte der Klub in die höhere Spielklasse. Nun ist die Vorbereitung auf die erste Kreisliga A-Saison seit 2019 in vollem Gange. „Auch wir haben jetzt natürlich einige Urlauber, dennoch läuft bisher alles nach Plan“, sagt Peter Spitzkat, Sportdirektor des TSV.

Die Neusser legen großen Wert darauf, jungen Spielern eine Chance zu geben, das spiegelt sich auch bei ihren Aktivitäten auf dem Transfermarkt wider. Mit dem 22-jährigen Dimitrij Spitzkat (SG Rommerskirchen/Gilbach) und dem 23 Jahre alten Okan Kaya (DJK Novesia) kommen zwei junge Spieler in die Mannschaft. „Beide haben bei ihren Bezirksliga-Vereinen wenig Spielzeit bekommen, die sie hier kriegen werden“, erklärt Spitzkat die Verpflichtungen. Neben den externen Neuzugängen verlässt sich das Team um Cheftrainer Artur Koziatek auf die eigene Jugend. „Es kommen sieben oder acht Mann aus der A-Jugend in die erste Mannschaft. Wir schmeißen sie jetzt ins kalte Wasser, damit sie sich an die Härte gewöhnen können, ich bin überzeugt, dass einige schon in dieser Saison eine wichtige Rolle übernehmen können“, erklärt der Sportdirektor.