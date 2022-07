Vor dem Fußballstart: TuS Grevenbroich : Auf der Suche nach Konstanz

Einer der Gewinner der Vorbereitung: Neuzugang Patrick Specht. Foto: Fupa

Grevenbroich Unter Trainer Michele Fasanelli arbeitet der A-Kreisligist weiter an der Basis. Der Aufstieg ist in der Schlossstadt absolut kein Thema.

Beim TuS Grevenbroich geht der Umbruch weiter. Zwei Häuptlinge haben das Team verlassen. Der A-Kreisligist will das im Kollektiv abfangen und sieht darin auch neue Chancen. Das oberste Ziel ist aber, in dieser Spielzeit nicht in den Abstiegskampf zu geraten.

Nur zehn Punkte aus den ersten elf Spielen – der Saisonstart 2021/2022 verlief für den TuS Grevenbroich dramatisch. Erst ein Trainerwechsel brachte die Wende: Michele Fasanelli führte den TuS Grevenbroich zurück in sicheres Fahrwasser. Die Schlossstädter beendeten die Saison am Ende auf einem starken fünften Platz. „Wir versuchen, die Rückrunde zu bestätigten. Wir versuchen, eine gewisse Konstanz reinzubekommen und wollen mit dem Abstiegskampf gar nichts zu tun haben“, sagt Fasanelli unmissverständlich. Von „oben mitspielen“ oder gar dem Aufstieg will er überhaupt nichts wissen. „Wir hatten die letzten Jahre nicht die Konstanz in der Leistung und die Qualität im Kader. Wir müssen an der Basis arbeiten und uns stabilisieren“, betont Fasanelli.

Viele Abgänge hatte der TuS Grevenbroich in diesem Sommer nicht zu verzeichnen. Dafür haben allerdings zwei wichtige Spieler den Verein verlassen: Murat Köktürk kehrte nach nur einem Jahr zurück zum Stadtrivalen 1. FC Grevenbroich-Süd und Tayfun Kula zog es zum BV Wevelinghoven. „Sportlich tut uns das schon weh, menschlich aber noch mehr. Sie haben das Team geführt, die jungen Spieler angeleitet“, so Fasanelli. Im Kollektiv sollen die Abgänge aufgefangen werden. „Wir haben die Führung jetzt auf mehrere Schultern verteilt“, sagt Fasanelli.

In Zukunft will der TuS Grevenbroich flexibler auftreten. „Wir haben das System umgestellt und wollen variabler agieren, um mehr Optionen zu haben, um auf den Gegner reagieren zu können“, verrät Fasanelli. Sarangen Chandrakumar, Babinath Nathan, Yasin Özcakal, Patrick Specht, Kantemir Gukezhev und Antonio Ferreira sind neu dabei. Fasanelli: „Der Kader ist jetzt breiter aufgestellt. Die neuen Spieler fügen sich gut ein – menschlich und fußballerisch.“ Mit der Vorbereitung ist Fasanelli bislang sehr zufrieden. „Die Jungs ziehen gut mit und haben schon ordentliche Spiele abgeliefert“, lobt er. „Patrick Specht und Babinath Nathan sind bis jetzt von den Neuzugängen die Gewinner der Vorbereitung, allerdings waren sie bis jetzt auch immer dabei. Die Vorbereitung geht noch drei Wochen. Noch kann ich das nicht final sagen.“