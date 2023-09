2. Handball-Bundesliga Trainer von Bayer Dormagen bremst die Euphorie

Klar, dass er nichts dagegen hätte, wenn am Samstag gleich der zweite folgen würde. Doch klar ist auch, dass die Oberfranken mit Blick auf ihre Voraussetzungen und ihre Ansprüche ein ganz anderes Kaliber sind als der Aufsteiger. Schließlich bewegte sich Coburg schon lange in der Spitzengruppe der 2. Liga, ehe dann 2020 sogar der Aufstieg ins Oberhaus klappte. Dass es direkt wieder runterging, zeigte Wirkung. In den beiden folgenden Spielzeiten musste sich der HSC offenbar zunächst mal sortieren und schnitt zweimal unter den eigenen Erwartungen ab (zweimal Platz elf). In dieser Saison, für die der Kader nach dem Umbruch im Jahr zuvor weitgehend zusammengehalten werden konnte, soll es aber wieder nach oben gehen. Ein Platz unter den Top Sieben der Liga wurde als Ziel ausgegeben. Allerdings verlief der Saisonstart eher unglücklich. Einer hauchdünnen Auftaktniederlage (29:30) beim VfL Lübeck-Schwartau folgte zwar eine erfolgreiche Heimpremiere gegen den TV Großwallstadt (29:26), doch am Montag setzte es in Hagen trotz eines dominanten Auftritts bis Mitte der zweiten Hälfte die nächste Pleite (24:26). Coburg steht also genau wie der TSV Bayer Dormagen mit 2:4 Punkten nach drei Partien da.