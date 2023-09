Handball Von Dormagen zum BHC und schon gut eingelebt

Keine Frage, aus sportlicher Sicht war der Ausklang der vergangenen Woche für Aron Seesing ein Quell der Freude. Mit gerade mal zwanzig Jahren hatte er im Sommer den Wechsel von seinem Ausbildungsverein TSV Bayer Dormagen in die Handball-Bundesliga gewagt, seit Saisonbeginn angesichts von vier Niederlagen in Folge aber keine so gute Zeit mit dem Bergischen HC erlebt. Doch ausgerechnet im bergischen Derby beim VfL Gummersbach gab es vorigen Donnerstag dann mit einem 33:27-Sieg den großen Befreiungsschlag. Noch besser wurde es tags darauf, als auch seinem Ex-Verein eine Klasse tiefer gegen Vinnhorst der so wichtige erste Saisonsieg gelang.