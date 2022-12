NGZ-Kolumne: Fit & Gesund Vom Büro nicht direkt auf die Piste

Spätestens nachdem es im Rhein Kreis das erste Mal geschneit hat, ist die Skisaison eröffnet. Auch wenn man in Neuss in der Skihalle das ganze Jahr über Ski fahren kann, werden sicherlich viele in den Winterferien die „echten” Pisten unsicher machen. Dabei ist jedoch vor allem für Hobbysportler Vorsicht geboten. Denn Kreuzbandrisse und Brüche sind beim Skifahren leider sehr häufig. Es lohnt sich deshalb, nicht direkt von 0 auf 100 zu starten, sondern ganzjährig etwas für seine Fitness zu tun, um das Risiko einer Verletzung zu minimieren. Für alle, die dies nicht gemacht haben oder machen konnten, habe ich ein paar Tipps, wie man dennoch „skifit” wird. Am besten legt man den Fokus auf Kräftigungs- und Beweglichkeitsübungen. Vor allem für die Sprunggelenke, Hüfte und Brustwirbelsäule ist es wichtig, dass diese Gelenke beweglich sind. Eine klassische Übung dafür sind Beinschwünge. Bei diesen stützt man sich mit leicht gebeugten Armen an einer Wand ab oder nutzt die Skistöcke zur Stabilisierung. Das Standbein zeigt die ganze Zeit gerade nach vorne, während das andere Bein wie ein Pendel vor dem Körper nach rechts und links schwingt. Diese Übung kann man ruhig täglich mehrere Male ausführen.