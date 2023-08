Fußball Vom Pechvogel zum Sieggaranten für Neersbroich

Die vergangene Spielzeit war die bisher beste für Felix Koch. In zwölf Einsätzen gelangen ihm zwölf Tore und drei Vorlagen. Obwohl er nicht einmal die Hälfte der Saisonspiele bestreiten konnte, war er Neersbroichs bester Torschütze. Der Angreifer hatte in der Vergangenheit häufig mit Verletzungen zu kämpfen, weshalb er noch nie eine komplette Saison durchspielen konnte. „Mein oberstes Ziel ist es, verletzungsfrei zu bleiben, im Seniorenbereich habe ich noch nie alle Saisonspiele machen können. Ich konnte zwischenzeitlich drei Jahre kein Fußball mehr spielen“, verrät er. Seine persönlichen Ziele stellt er immer an die zweite Stelle, für ihn ist der Teamerfolg am wichtigsten. „Letzte Saison wurden wir Sechster und mindestens das will ich auch dieses Jahr erreichen, vielleicht können wir auch Richtung Platz vier oder fünf angreifen. Bei uns spricht keiner vom Aufstieg, wir spielen alle aus Spaß und werden anders als manch Ligakonkurrent nicht bezahlt“, meint Koch.