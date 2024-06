8. Grevenbroicher Citylauf An Imad Annaji führt diesmal kein Weg vorbei

Der 8. Grevenbroicher Citylauf lädt für Freitagabend um 20.40 Uhr zum „Champions Ball“: Dann fällt nämlich am Sparkassen-Bogen an der Erft-Brücke der Startschuss zum 10-Kilometer-Lauf. Und mit dabei ist ein Quartett der TG Neuss, das vor ziemlich genau einer Woche schon dem 40. Neusser Sommernachtslauf seinen Stempel aufgedrückt hatte: So sicherte sich Imad Annaji in 33:38 Minuten recht locker den Sieg. Einen Monat zuvor hatte der Vielstarter auch bei der 37. Auflage des Rosellener Abendlaufs in 35:36 Minuten triumphiert. Im Übrigen vor seinem Vereinskollegen Richard Wilke (35:36), der den Sommernachtslauf in 35:19 Minuten als Dritter ebenfalls auf einem Treppchenplatz abschloss. Im vergangenen Jahr war Annaji in Grevenbroich hinter dem Doppelsieger Hagen Bierlich (FC Straberg), Maciek Miereczko (Rang eins 2016 und 2017) und Dominik Fabianowski (TV Refrath) auf Rang vier gelaufen.