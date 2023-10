Voltigierpokal in Elmshorn RSV Neuss-Grimlinghausen beim Debüt auf Platz fünf

Gut gelaunt trat das Team 2 des RSV Neuss-Grimlinhausen nach Platz fünf beim den M-Gruppen vorbehaltenen Turnier um den Deutschen Voltigierpokal (DVP) in Elmshorn/Schleswig-Holstein die Heimreise an. „Da dies unsere erste Saison auf diesem Niveau nach dem Sieg im Voltigierpokal der Leistungsklasse L ist, sind wir stolz auf unser Abschneiden“, zog die 2. Vorsitzende Stefanie Eggink zufrieden Bilanz. „Zumal wir mal mal wieder unsere Spontanität unter Beweis stellen mussten.“ Auf Calypso, „eigentlich das Pferd von Team 1, aber wir durften nach der Verletzung unseres Pferdes spontan umsteigen“ (Eggink), beendeten Johanna Selzer, Milo Lehnen, Kiona Osborn, Tara Loogen, Jonna Hüsgen, Livia Brückner, Elisabeth Ockermann und Jasmin Bouzidi die erste Runde (3. Abteilung) nach Pflicht (Note 5,609/Rang 3) und Kür (7,383/2) mit der Note 6,128 auf dem zweiten Platz. Heikel wurde es für Longenführerin Miriam Dersch und Co-Trainer Tim Dersch dann in der Finalrunde. Denn während der auf Rang vier (6,034) abgeschlossenen Pflicht verletzte sich Milo Lehnen, so dass die Neusserinnen zur anschließenden Kür nur zu siebt antreten konnten. Mit der Note 6,659 reichte es darum lediglich zum elften Platz.