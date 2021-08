Voltigieren : WM-Auftakt für Janika Derks und Johannes Kay aus Neuss

Abschlusstraining: Janika Derks und Johannes Kay auf Humphrey Bogart. Foto: Daniel Kaiser

Budapest Am heutigen Donnerstag starten die Voltigierer des RSV Neuss-Grimlinghausen ins Championat in Budapest. Die Dormagenerin zählt in zwei Disziplinen zu den Favoritinnen.

Am Donnerstag starten die Weltmeisterschaften im Voltigieren in Budapest. In der „National Riding Hall“ greifen die Rheinländer in dieser Woche in gleich zwei Disziplinen nach Edelmetall.

Derks ist im Wettbewerb der Damen qualifiziert. Dabei gilt die 31 Jahre alte Ausnahme-Voltigiererin in Kombination mit ihrem 18-jährigen Hannoveraner Dark Beluga, longiert von Barbara Rosiny, als eine der Top-Favoritinnen. Die Physiotherapeutin aus Dormagen, die von Jessica Lichtenberg trainiert wird, holte bereits Silber bei den Weltreiterspiele im amerikanischen Tryon 2018 sowie Silber bei der EM im niederländischen Ermelo 2019. In der Donau-Metropole könnte sich die Deutsche Meisterin von 2019 nun ihre erste Goldmedaille in der Einzeldisziplin sichern. Konkurrenz kommt mit ihren deutschen Kolleginnen Hannah Steverding und Alina Roß nicht nur aus den eigenen Reihen. Europameisterin Katharina Luschin ist ebenso am Start wie Jasmin Lindner, Weltmeisterin von 2016. Neben den beiden Österreicherinnen lassen vor allem die Dänin Sheena Bendixen sowie die italienische Altmeisterin Anna Cavallaro aufhorchen. Insgesamt laufen 41 Starterinnen aus 20 Nationen in den Zirkel ein. Mit ihrem Partner Johannes Kay (25) gehört Derks im Pas-de-Deux auf dem Rücken des 14-jährigen Oldenburger Humphrey Bogart OLD, longiert von Nina Vorberg, ebenfalls zu den Favoriten. 14 Paare gegen an den Start. Gute Chancen haben neben den Europameistern Chiara Congia und Justin van Gerven aus Köln auch Österreich, die Schweiz sowie die USA.