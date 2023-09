Voltigieren Die Perspektive auf dem Nixhof in Selikum stimmt

Das gilt ohne weiteres für das Team 1 vom Nixhof, dem bei seinem DM-Debüt mit Stefanie Eggink an der Longe und Co-Trainerin Paula Schulz die Winzigkeit von Sechshundertstel am Finaleinzug fehlte. Am Ende belegten Laeticia Popp, Kira Matheisen, Lucia Gerdts, Lina Hofmeyer, Madita Huckriede und Julia Baum auf ihrem kurz „Calli“ gerufenen Calypso nach Pflicht (6,085) und Kür: 6,607) mit der Gesamtnote 6,309 Platz 16. Natürlich ist da noch viel Luft zu den Topteams VV Köln-Dünnwald mit der Korschenbroicherin Mona Mertens (8,701) und VV Ingelsberg mit Leon Hüsgen aus Neuss (8,376), doch das kann die Cheftrainerin leicht erklären: „Wir hatten die ganze Saison über mit Verletzungen zu kämpfen, konnten mit der Gruppe deshalb weder bei der DM-Sichtung und den Kreismeisterschaften in Neuss noch bei den Rheinischen Meisterschaften starten. Und mit einem Durchschnittsalter von 15 Jahren, bei vielen anderen liegt der Schnitt bei 20, fehlt es einfach noch an der nötigen Routine.“ Mit mehr Erfahrung auf diesem Niveau, da ist sich Stefanie Eggink sicher, sei in der kommenden Saison mehr möglich. „Dann versuchen wir ranzugehen.“