Voltigier-Sichtung in Lobberich RSV Neuss-Grimlinghausen macht sich fit für Highlights

Die Prüfung der S-Gruppen beendeten das von Paula Schulz trainierte Team 1 auf Calypso, der als bestes Pferd in dieser Leistungsklasse ausgezeichnet wurde, an der Longe von Stefanie Eggink mit Lucia Gerdts, Lina Hofmeyer, Madita Huckriede, Kira Matheisen, Elias Hartenstein und Laeticia Popp mit der Wertnote 6,384 auf dem ersten Platz. Gleiches galt bei den M-Gruppen für das Team 2 mit Johanna Selzer, Kiona Osborn, Leni Hübner, Julia Baum, Maria Marmol, Jasmin Bouzidi, Nele Monien, Elisa Kraa, Elisa Groove, Emma Ermer und Milo Lehnen. Als Longenführerin fungierte Miriam Dersch, trainiert wird die Gruppe von Tim Dersch. Spitze war in Lobberich mit 6,515 nicht nur die Wertnote der Voltigiererinnen vom Nixhof, auch Di Sonyo wurde als bestes Pferd in dieser Leistungsklasse prämiert.