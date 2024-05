Voltigieren Leon Hüsgen ist auch auf internationalem Parkett top

Wer in Deutschland top ist, macht auch auf internationalem Voltigierparkett eine gute Figur. So räumte das „Team Germany“ beim CVI Ermelo in den Niederlanden ab und richtete sich in allen Kategorien häuslich auf dem Siegertreppchen ein. Bei den Männern lagen in einem freilich vorwiegend mit deutschen Einzelvoltigierern besetzten Starterfeld nur Thomas Brüsewitz (Köln) und Jannik Heiland (Wulfsen) vor Leon Hüsgen vom RSV Neuss-Grimlinghausen.