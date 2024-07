Voltigieren Vom CHIO Aachen zur WM trotz Stress im Studium

Hüsgen besetzt vor Ort mit Claudia Döller-Ossenberg-Engels und ihrem Cairo den Reserveplatz, was ihn ehrt, indes auch etwas in die Bredouille bringt. Denn in diesem Monat stehen in seinem voraussichtlich im Februar 2025 als „Bachelor of Engineering“ abzuschließenden Studium wichtige Klausuren an: Noch während der WM muss er sein Wissen im Kurs „Massivbau“ nachweisen, nur einen Tag nach seiner Rückkehr aus Bern gilt es Aufgaben im Lehrmodul „CAE – Holzbautechnologie“ zu lösen. Der Plan sei, sagt der Neusser, den Stoff noch vor der Abreise klausurfest im Kopf zu verankern. Darüber hinaus steht er in Verhandlungen mit seinen Professoren. „Vielleicht kann ich die erste Klausur in Bern ja online schreiben.“