DM-Sichtungsturnier am Nixhütter Weg Voltigieren als Liveshow auf dem Nixhof erleben

Knapp 60 Gruppen aus dem ganzen Rheinland mit rund 500 Aktiven auf mehr als 50 Pferden an zwei von morgens bis abends mit Prüfungen vollgepackten Turniertagen – die zweite Sichtung zur Deutschen Meisterschaft mit Kreismeisterschaft des KPSV Neuss in der Starskyhalle am Nixhütter Weg ist auch für den ausrichtenden RSV Neuss-Grimlinghausen eine ganz große Nummer. „Ich bin jetzt seit zwölf Jahren im Verein, ein so großes Turnier hatten wir in dieser Zeit noch nicht“, sagt die auch als Trainerin und Longenführerin auf dem Nixhof in Selikum tätige Zweite Vorsitzende Stefanie Eggink.