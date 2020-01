Volleyball : Dormagen verliert trotz der guten Ansätze

Dormagen Nach der 1:3-Niederlage gegen TVA Hürth müssen Bayer-Volleyballerinnen den Blick nach unten richten.

Dummerweise gelang es dem Team von Trainer Dieter van Oost allerdings nicht, sein vorhandenes Potenzial über die gesamte Spieldauer abzurufen und so stand zum Ende der Hinrunde eine 1:3 (19:25, 12:15, 33:31, 12:25)-Niederlage gegen den TVA Hürth zu Buche. Vor allem im dritten Durchgang bewiesen die Dormagenerinnen Nervenstärke und Durchsetzungsvermögen, ließen Spielwitz und Siegeswillen durchblitzen. Doch in den anderen Sätzen reihten sich zu häufig Fehler an Fehler, so dass mehr als ein Satzgewinn einfach nicht drin war gegen den locker aufspielenden Tabellenvierten.