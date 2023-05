Endrunde zur Westdeutschen Meisterschaft Volleyballerinnen des TSV unter den Top 5 im Westen

Um den Wert des bei der in Wachtberg ausgetragenen Endrunde der Westdeutschen Meisterschaft in der Altersklasse U13 vom weiblichen Nachwuchs des TSV Bayer Dormagen eingebrachten fünften Ranges zu erfassen, griff Carsten Weißphal ins oberste Regal. Der für die Mädels vom Höhenberg als Betreuer tätige Trainer der Volleyballjugend der SG TG Neuss/DJK Rheinkraft Neuss sprach von einem historischen Ereignis: „Das ist das beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte.“