Volleyball : Sportplakette NRW für Schiedsrichterin Sabine Witte

Dormagen Die Schulleiterin der St.-Peter-Schule in Rosellen erhält die höchste Auszeichnung, die das Land Nordrhein-Westfalen für herausragendes Engagement im Sport zu vergeben hat.

(sit) Am Mittwoch hat Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, bei einem Festakt in Münster 32 Bürger und Bürgerinnen mit der Sportplakette – die höchste Auszeichnung, die das Land Nordrhein-Westfalen für herausragendes und nachhaltiges Engagement im Sport vergibt– bedacht. Zu den Geehrten im Messe und Congress Centrum Halle Münsterland gehörte auch Sabine Witte. Die Schulleiterin der St.-Peter-Schule in Rosellen war die erste Schiedsrichterin in der Geschichte des Westdeutschen Volleyball-Verbandes, die auch international im Einsatz war. Die Stürzelbergerin hat sich behauptet in einer noch immer von Männern dominierten Welt. Als sie 2004 ihr Schiedsrichter-Debüt in der Bundesliga gab, war sie eine von nur ganz wenigen Frauen. Und ihr Kampf hat nie aufgehört. „Als Frau ein Herren-Spiel zu pfeifen, ist nicht immer leicht. Es gibt schon mal den ein oder anderen Mann, der Schwierigkeiten damit hat, wenn eine Frau das Sagen hat.“ Sie war sowohl in der Champions-League als auch in der World- und Nations-League im Einsatz und von 2013 bis 2017 Verbands-Schiedsrichterwartin im Westdeutschen Volleyballverband. Ihr über die Jahre erworbenes Fachwissen gibt sie als Referentin an den Nachwuchs weiter.