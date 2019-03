Volleyball: Volleyball: TSV Bayer verabschiedet Spielerinnen

Dormagen Als Peter Fischer vor mehr als zehn Jahren bei den Volleyballerinnen des TSV Bayer Dormagen anheuerte, begann eine kleine Erfolgsgeschichte, die mit dem Aufstieg in die Regionalliga ihren Höhepunkt hatte und mit dem heutigen Heimspiel endgültig endet.

So wird das letzte Heimspiel der Saison 2018/19 nicht nur zum Abschied vom heimischen Publikum in die Sommerpause, sondern auch zum Karriereende von Alex Kohtz. Die Mittelblockerin hatte seit 2007 maßgeblichen Anteil an den Erfolgen des TSV, war stets eine ganz wichtige Stütze des Teams. Ebenfalls ihr letztens Heimspiel bestreitet Sandra Toenies, die es in ihre Heimat Hamburg zurückzieht.