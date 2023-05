Volleyball HSG-Volleyballer können starke Saison mit Aufstieg krönen

Das Hinspiel steigt am Samstag auswärts im Siegerland um 19 Uhr. Am Folgetag geht es in der heimischen Halle an der Aurinstraße ab 17 Uhr um die Entscheidung. Beide Teams beendeten die reguläre Saison mit der fast der gleichen Ausbeute: Während die Holzheimer in ihrer Staffel 33 Zähler (39:22 Sätze) einfuhren, waren die Siegerländer aus Dresselndorf in der Verbandsliga 1 mit 34 Punkten (41:21 Sätze) einen Hauch stärker und blieben nur knapp hinter Direktaufsteiger FCJ Köln III.