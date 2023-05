Reiten Volles Haus bei Dressurtagen in Grefrath

Doch auch schon am Eröffnungstag kamen viele Menschen nach Grefrath, denn da standen gleich zwei schwere Prüfungen an, in denen es um die Qualifikation für den Freitagabend ging. Der Sieg in der ersten Abteilung ging mit 68,026 Prozent an Marion Schleypen mit Royal Magic vom Ausrichter, sie verwies Caterina Clingen mit Venezia H und Natascha Jansen mit Golden Eye 38 auf die Plätze zwei und drei. Die zweite Abteilung entschied die ebenfalls mit einem Heimvorteil ausgestattete Stefanie Wittmann mit Nymphenburgs Royal Side und 71,754 Prozent souverän für sich. Mona Spreyer (Förderkreis Dressur Neuss) mit Polerouge VDH und 68,289 Prozent verwies Lukas Blatzheim auf Platz drei. Zum stimmungsvollen Finale unter Flutlichttraten dann elf Paare an, wobei in Elena Kroll vom RFV von Bredow Wetten eine auswärtige Reiterin die Nase vorne hatte. Dahinter folgten Marion Schleypen und ihr Vereinskamerad Christian Reisch mit Cameron Diaz. Höhepunkt des dritten Turniertags war eine Prüfung auf M**-Niveau an. Dabei belegte Martin Sander vom PSV Klitzenhof mit Doktor Bee den zweiten und mit Nemo AW den dritten Platz, nur Sophie Jamar vom RV Lenzenhof in Krefeld war als Siegerin einen Hauch besser.