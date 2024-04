Fußball-Bezirksliga Volle Konzentration auf Dormagen im Abstiegskampf

Der inzwischen 35-Jährige war im Sommer 2022 vom Landesligisten SC Kapellen an den Höhenberg gewechselt. In seiner ersten Spielzeit steuerte er bereits sieben Tore und zehn Vorlagen zum Klassenerhalt bei, dennoch verlief sein Start in Dormagen nicht wie erhofft. Unter dem damaligen Trainer Frank Lambertz kam er zu Saisonbeginn nur selten zum Zug. „Das System war auf ein Spiel mit einem Stürmer ausgelegt, weshalb ich nicht viel gespielt habe“, berichtet Hauptmann, der eigentlich mit höheren Ansprüchen zum TSV gekommen war. „Als ich mich für einen Wechsel entschieden habe, bin ich ehrlicherweise nicht davon ausgegangen, dass wir gegen den Abstieg spielen“, verrät Hauptmann. Dass Bayer nun wieder unten drin hängt, führt am Sonntag zu einer besonderen Konstellation. Dann geht es nämlich im Derby und Abstiegsduell gegen die SG Rommerskirchen/Gilbach, die inzwischen vom früheren Dormagener Trainer Frank Lambertz gecoacht wird. Dieses Duell war bereits in der vergangenen Spielzeit eine richtungweisende Begegnung im Abstiegsrennen. Damals konnte sich die SG Rommerskirchen/Gilbach durch einen 2:1-Sieg vorzeitig den Klassenerhalt sichern. „Wir denken nicht an das letzte Jahr, da wir uns noch selbst retten konnten“, sagt Hauptmann.