Hockey-Bundesliga Volle Hütte und Drama zum Saisonende in der Stadionhalle

Und wer bezweifelt, dass die Jungs um Capitano Jan Mausberg nicht mit aller Leidenschaft am großen Traum gearbeitet hätten, brauchte am Samstag nach dem (Hockey-) Krimi nur in die Augen des seit Freitag 40-jährigen Sebastian Draguhn zu blicken. Der zweimalige Weltmeister haute sich in seinem letzten Match nach seinem Kurz-Comeback noch mal mächtig rein und bekannte nach einer Kamikaze-Aktion kurz vor Spielschluss mit Blick auf seine malträtierte Muskulatur in der Wade vollkommen ausgepumpt: „Nichts geht mehr. Ich hatte eben sogar Mühe, von der Bank aufzustehen.“