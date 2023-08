Leichtathletik Drittelmarathon in Straberg könnte ein Hit werden

Für die „Straberger Meile“ der Jugend U14/U16/U18 über 1600 Meter (18 Uhr) hat Trainer Martin Block, unter Paul Heinz Wellmann einst Spitzenläufer den TSV Bayer 04 Leverkusen, aber auch für den TSV Bayer Dormagen am Start, vier der Toptalente des TuS Köln rrh. gemeldet: Jan Merheim (Jahrgang 2007) wurde 2022 in der Altersklasse U16 Deutscher Meister über 800 Meter und ist aktuell Dritter der Deutschen Bestenliste U18 über 800 Meter (Platz zwei im Jg. 2007). Sein Zwillingsbruder Finn Merheim führte 2022 die Deutsche U16-Bestenliste über 1500m-Hindernis an. Paul Klose (2007) belegte in diesem Jahr bei der in Rostock ausgetragenen DM Rang elf über 1500 Meter (U18), Lasse Block (2007) steht über 800 Meter unter den Top 20 im Leichtathtletikverband Nordrhein (LVN). Zum Schmunzeln: Das Trainingsrevier des TuS Köln rrh. liegt in der Merheimer Heide, in unmittelbarer Nachbarschaft des vom Fußball-Drittligisten Viktoria Köln genutzten Sportparks Höhenberg.