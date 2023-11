Fußball Ehemaliger Deutscher Meister kickt für die DJK Gnadental

Im Sommer kam der Offensivspieler von Oberligisten SpVg Schonnebeck an den Nixhütter Weg. „Ich habe mich dafür entschieden, meine Selbständigkeit dem Fußball überzuordnen, deshalb der Schritt in die Bezirksliga“, sagt Jesic. Für ihn ist diese Liga ein neues Pflaster. Seine Jugend verbrachte er beim 1. FC Köln, wo er sowohl in der U17 wie auch zwei Jahre später in der U19 den Deutschen Meistertitel holte. „Meine Erinnerungen an meine Zeit in Köln sind durchweg positiv, obwohl ich den Sprung zu den Profis nicht geschafft habe. Ich würde es wieder genauso machen“, sagt Jesic. Beim FC fand er, wie er selbst sagt, Freunde fürs Leben. Einige von ihnen spielen noch heute in der Bundesliga. „Ich habe damals mit Mitchell Weiser und Yannick Gerhardt zusammengespielt und bin bis heute gut mit den beiden befreundet.“ Seine Zeit in der Domstadt endete 2015, als er sich dem Regionalligisten Rot-Weiß Essen anschloss. Für den damals erst 21-Jährigen eine ganz besondere Erfahrung. „Essen ist ein Traditionsverein mit herausragenden Fans. In erinnere mich gerne daran zurück, egal ob es das erste Heimspiel oder das erste Warmmachen war. Diese Mannschaft mit so einer tollen Atmosphäre gehört in die 2. Bundesliga.“