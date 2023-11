ESport Virtuelle Fußballer aus Grevenbroich und Delhoven top

Um allen Vereinen die Möglichkeit zu geben, „Mannschaftssport im digitalen Umfeld kennenzulernen“ (Langenberg), fand in der Landeshauptstadt noch ein zweites Masters-Turnier statt. Und auch bei dem ging der Siegerpokal in den Rhein-Kreis: Der FC Delhoven schloss die Gruppenphase mit den Partien gegen die Sportfreunde Baumberg (0:0), Garather SV (1:5), Lohausener SV (4:1), SG Kaarst (3:0) und den MSV 04 Hilden (3:2) zwar nur auf dem dritten Rang ab, doch im Halbfinale gelang ihm ein 2:0-Erfolg über Baumberg. In einem spannenden Endspiel hielten die nervenstarken Delhovener den MSV 04 Hilden, der zuvor überraschend Garath mit einem 3:0-Sieg aus allen Titelträumen gerissen hatte, knapp mit 4:3 auf Distanz.