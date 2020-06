Handball : Viktor Fütterer und Tim Dicks sagen dem TVK ade

Korschenbroich Der eine beendet mit 33 Jahren wegen einer schweren Knieverletzung seine Karriere, den anderen zieht es zum Studium nach Österreich.

Mit einer gehörigen Portion Wehmut verlassen in Viktor Fütterer und Tim Dicks zwei verdiente Handballer den Regionalligisten TV Korschenbroich. Für Fütterer ist es (als Spieler) sogar ein Abschied für immer, denn nach dem am 12. Oktober im Match gegen Bonn erlittenen Kreuzbandriss im Knie beendet der 33-Jährige seine aktive Karriere. „Das war’s! Ich höre auf!“ Dabei ist ihm der sympathische Dorfverein in den beiden vergangenen Jahren richtig ans Herz gewachsen. „Ohne die Verletzung hätte ich mich vielleicht überreden lassen, noch ein Jahr dranzuhängen“, verrät er. Dass der Linkshänder nun auf diese (traurige) Weise ade sagen muss, findet der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock natürlich ausgesprochen schade. „Viktor war als Spieler und Person unheimlich wichtig für uns. Insbesondere zu Beginn dieses Jahres haben wir sein Fehlen deutlich gemerkt, da er einfach die nötige Ruhe und Erfahrung mitbringt.“

Dicks, nach einem Umweg über ART Düsseldorf und den Neusser HV 2017 wieder zum TVK gestoßen, hätte im Konzept von Trainer Dirk Wolf auch in der nächsten Saison eine wichtige Rolle gespielt. Aber nach dem erfolgreich abgeschlossenen Auswahlverfahren an der Universität Salzburg tritt er zum Wintersemester in Österreich sein Studium an. Weil er indes erst 21 Jahre alt ist, wollen die Korschenbroicher die Hoffnung auf eine spätere Rückkehr nicht aufgeben. „Ihm stünden hier alle Türen offen“, verspricht Weyerbrock. „Es ist immer besonders schade, wenn uns ein Eigengewächs verlässt.“ In und rund um die Waldsporthalle hat niemand vergessen, dass der flexible Rückraumspieler nach dem Abstieg vor zwei Jahren aus der 3. Liga einer der ersten Akteure gewesen war, der sich zum Neuaufbau bekannte. Weyerbrock: „Er ist uns genau wie Viktor jederzeit willkommen.“