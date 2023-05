4. Dormagener Radrennen Weifenbach holt sich den Sieg

Den Sieg zum Abschluss des vom RSC Nievenheim zum vierten Mal veranstalteten Dormagener Radrennens sicherte sich im Feld der Elite Amateure (Foto vor dem Start) Alexander Weifenbach (Team Colonia Kids) in 1:35,19 Stunde vor Michel Gießelmann (RSV Gütersloh) in 1:35,21 Stunde. Christian Noll (Team Colonia Kids), hinter Tim Torn Teutenberg Zweiter beim „Spurt in den Mai“ in Büttgen, kam in 1:35,24 Stunde auf Platz fünf. Das Elite-Rennen der Frauen über 31 Runden gewann Anna Zöll (One World Team) in 55:53 Minuten vor Lydia Ventker (Maxx-Solar Rose Women Racing). Marlene Cleves vom VfR Büttgen belegte Rang fünf.