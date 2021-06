Jugend-Handball : Vier TSV-Talente mit Chancen auf Teilnahme an U19-EM

Dormagen Nach den starken Auftritten der B- und A-Jugendhandballer aus Dormagen in der Meisterschaft gibt’s jetzt die nächste positive Nachricht für den TSV. Ein Quartett wurde für den deutschen Vorabkader mit Blick auf die Europameisterschaft nominiert.

Die jungen Männer der Jahrgänge 2002 und jünger kommen vom 14. bis zum 22. Juli in der Bundeswehrsportschule Warendorf zum ersten gemeinsamen Lehrgang zusammen. Erstes großes Etappenziel ist die U19-EM in Kroatien. Dort warten in der Vorrunde Russland (12. August), Norwegen (13. August) und Dänemark (15. August) auf die DHB-Talente. Die Medaillen bei diesem Turnier werden am 22. August vergeben. Das Turnier findet in Koprovnica und Varazdin statt. „Wir freuen uns natürlich als Verein riesig über die Nominierung“, sagt A-Jugend-Coach David Röhrig. „Die Vier haben sie sich verdient. Sie haben sehr viel investiert und eine tolle deutsche Meisterschaft gespielt. Wir drücken die Daumen und hoffen, dass sie auch den Sprung in den endgültigen Kader schaffen.“ Eigentlich hätte in diesem Sommer die U19-WM in Griechenland auf dem Programm gestanden, doch die Corona-Pandemie wirbelte den internationalen Spielplan durcheinander. Die in den Januar verlegte und dann doch abgesagte U20-EM für die Jahrgänge 2000/2001 rückt nun als U19-EM für die nächste Generation ins Programm.