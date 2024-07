Eine ganz besondere Regatta Vor den Augen der Royal Family

Schon die Teilnahme ist also ein Highlight, der Einzug in die Runde der besten acht Boote ein absoluter Hit. Genau das gelang auf der traditionellen Regatta- und Olympiastrecke von 1908 mit einer Länge von einer Meile und 550 Yards (2,1 Kilometer) in einem international stark besetzten Feld dem mit Schlagmann Benjamin Nelles, Johannes Neubauer, Simeon Falger und Ben Goslich besetzten Männervierer ohne Steuermann des Neusser Rudervereins.