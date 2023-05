Leichtathletik Medaillenregen bei Regionsmeisterschaften

Zwölf Regionalmeister-Titel gab es für den TK Grevenbroich zu bejubeln. Besonders in den Staffel-Läufen zeigten drei Quartetts ihre Klasse. In der W18-Konkurrenz über die 4x100 Meter liefen Lilli Schlößer, Greta Schmidt, Jette Zottmann und Isabel Seibert in 48,97 Sekunden zum Sieg. Deutschlandweit liegen die vier Mädchen damit auf Platz vier hinter Rostock, Hannover und Gladbeck. Die U16-Staffel in der Besetzung Lena Schumacher, Wanda Schmidt, Lilly Ende und Emily Zorn war in 50,34 Sekunden (persönliche Bestleistung) ebenfalls nicht zu schlagen. Regionsmeister wurde auch die männliche U16 Staffel um Wim von Gehlen, Elias Müller, David Lieren und Jan Ungeheuer, die in 50,37 Sekunden (PB) Solingen und Düsseldorf auf die Plätze verwies.