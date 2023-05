Kanuslalom Aktive des WSC Bayer Dormagen fahren viele Medaillen ein

Erfolgreichster Fahrer war Marten Konrad, der bei den Junioren mit sechs Sekunden Vorsprung siegte. Ebenfalls meisterlich fuhren Marie Gottowik und Katharina Peter in einer Renngemeinschaft mit der Hildenerin Julia Geheb in der Leistungsklasse der Damen auf den ersten Platz. Im Einzelrennen erkämpfte sich Gottowik die Bronzemedaille, Peter wurde Achte. Im Mannschaftsrennen der Canadier siegte Jeffrey Piontek in einer Renngemeinschaft. Im Mixedboot mit Gottowik wurde die beiden ebenfalls mit Gold belohnt. Im Einzel holte Piontek dann noch Bronze. Tolle Ergebnisse gab es aber auch bei den weiblichen und männlichen Schülern. Dort konnte Konrad Kollosche auf der anspruchsvollen Strecke auf der Lenne einen hervorragenden zweiten Platz erkämpfen, gefolgt von seinen Vereinskameraden Florian Remmer (5.), Timon Angres (6.) und Matheo Angres (7.). Alle vier qualifizierten sich damit für die Schüler-DM. Zusammen holten Kolosche, Remmer und Timon Angres in der Mannschaft noch Bronze. Auch Jana Kampe qualifizierte sich mit Rang sechs für die Schüler-DM, ebenso wie Josefine Harder bei den B-Schülerinnen mit Platz zwei, Jorid Kampe wurde Achte. Im Mannschaftsrennen holte das Trio den Sieg. In der Altersklasse D fuhren die Dormagener Rolf Pohlen und Manfred Dahlem auf die Medaillenränge zwei und drei.