Leichtathletik : TSV-Nachwuchs in guter Verfassung

Dormagen Dormagener Leichtathleten überzeugen mit zahlreichen starken Leistungen. Eine Enttäuschung gab es bei den Deutschen Jugendmeisterschaften nur für den als Favoriten angereisten Weitspringer Samuel Claudy.

(ben-) Viele überzeugende Leistungen lieferten die Nachwuchs-Leichtathleten des TSV Bayer Dormagen an unterschiedlichen Schauplätzen ab, auch wenn es bei den Deutschen Meisterschaften der Jugend in Heilbronn unter dem Strich nicht zur erhofften Goldmedaille reichte.

Das große Weitsprungtalent Samuel Claudy war jedenfalls zu den nationalen Titelkämpfen in Heilbronn wegen seiner Vorleistungen als Titelfavorit gereist, landete in der Endabrechnung mit seiner Weite von 6,89 Metern aber nur auf dem siebten Platz. „Samuel kam einfach nicht in den Wettkampf und verletzte sich auch noch im letzten Versuch“, erklärte TSV-Trainer Dirk Zorn. Hürdensprinter Tim Henseler holte zwar auch Platz sieben, doch er war damit wegen anderer Voraussetzungen deutlich zufriedener. Schließlich lief er im Halbfinale dank eines beherzten Auftritts in 14,56 Sekunden zu einer neuen Bestzeit und qualifizierte sich für den Endlauf. Dort benötigte er dann 14,96 Sekunden. Bei seinem DM-Debüt gelang Kugelstoßer Xaver Hastenrath (U18) in Heilbronn nur ein gültiger Versuch, wobei die 15,76 Meter immerhin zu Platz elf reichten.