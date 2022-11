Schwimmen : Aktive der SG Neuss in Wuppertal sehr erfolgreich

Neuss Die Aktiven aus der Quirinusstadt überzeugten bei den Kurzbahn-Landesmeisterschaften mit starker Form vor der DM. Auch der TV Korschenbroich zeigte zuletzt gute Leistungen.

Besonders Tobias von Aggelen stach in Wuppertal hervor. Sowohl über 200 Meter Lagen in einer Zeit von 2:02,88 Minuten als auch über 200 Meter Freistil in 1:49,22 Minuten konnte er sich zwei Titel in der offenen Klasse sichern. Über 100 Meter Freistil und 200 Meter Brust gewann van Aggelen Silber und Bronze. In der Jahrgangswertung 2004 heimste er weitere sechs Goldmedaillen ein. Auch Silas Büssing zeigte sehr starke Leistungen in Wuppertal. Bei seiner Goldmedaille über 200 Meter Rücken in 2:00,15 Minuten in der offenen Klasse brach er sogar den bislang vom Olympiateilnehmer Thomas Rupprath (2004 Athen) gehaltenen Vereinsrekord und holte in seinem 2005er-Jahrgang viermal Gold und einmal Silber. Victor Sanin schlug in der offenen Klasse über 200 Meter Schmetterling in einer Zeit von 2:07,59 Minuten als Zweiter an. In seinem 2006er-Jahrgang setzte auch er mit drei Gold- und zwei Silbermedaillen ein großes Ausrufezeichen. Bei den Mädchen trugen Xenia Tauer (2007) und und Cara Vogt (2008) zum starken Abschneiden der SG Neuss bei. Tauer schwamm in ihrer Altersklasse zu drei Medaillen (zweimal Gold, einmal Silber), Vogt erreichte die gleiche Medaillenzahl in umgekehrter Abfolge.