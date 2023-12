Floorball Viele Emotionen bei Heimspiel der DJK Holzbüttgen

Ebenfalls zum Meisterteam gehörte Nils Hofferbert, der das Abenteuer in Schweden suchte, nach Abschluss der ersten Saisonhälfte mit Sirius aber wieder für die DJK aufläuft. Als Eigengewächs und Schlüsselspieler lieferte er schon gegen München eine bemerkenswerte Leistung ab und war gleich an mehreren Toren beteiligt. „Wir freuen uns, Nils wieder in unseren Reihen zu haben, da er sowohl spielerisch als auch menschlich enorm wichtig für unser Team ist", so DJK-Spieler Linus Joest. Das Spiel war durch viele Strafen geprägt, in denen ein Großteil der Tore fiel. Holzbüttgen geriet zu keiner Zeit in Rückstand, die Treffer zum wichtigen Heimsieg erzielten Conrad Lehwalder (2), Pontus Bylund, Niko Pikkarainen und Jannik Heinen (2).