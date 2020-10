Tischtennis : Viel Ungewissheit vor dem Doppelpack in Holzbüttgen

Noch ist offen, ob Lisa Scherring am Wochenende mit der DJK in der Liga antritt. Foto: Berns, Lothar (lber)

Kaarst Austragung wegen Corona gefährdet: Das Drittliga-Team der DJK Holzbüttgen will sich die Entscheidung bis zum Schluss offen halten.

Eigentlich sollte das kommende Wochenende ein „Highlight“ im Terminkalender der Holzbüttgener Tischtennis-Abteilung werden: Zwei Mal 3. Bundesliga der Damen und einmal Herren-Oberliga stehen auf dem Herbstferien-Programm. Dazu sollten sowohl am Samstag zum gemeinsamen „Doppelpack“ als auch am Sonntag zum Spiel der Damen gegen Langstadt II jeweils die bisher im Corona-Konzept knapp 40 zugelassenen Zuschauer in die Sporthalle am Bruchweg nach Kaarst kommen. Daraus wird aber definitiv nichts, weil Zuschauer bei Bundesliga-Spielen in der Halle nach dem Anstieg der Corona-Zahlen im Rhein-Kreis nicht mehr gestattet sind. Da die Männer in der gleichen Halle spielen, wird auch da auf Publikum verzichtet.