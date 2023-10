Fußball-Landesliga Viel hat Holzheim gegen Monheim nicht gefehlt

Robin Schnadt war es auch, der die Monheimer in einer von beiden Seiten verhaltenen Anfangsphase wie aus dem Nichts in Front schosse. Nach einem Steilpass aus dem Mittelfeld ging er alleine aufs HSG-Tor und verwandelte zum 1:0 (12.). Es spricht für die junge Holzheimer Mannschaft, dass sie sich davon nicht einschüchtern ließ, sondern das Tempo und die Präzision in ihrem Passspiel immer weiter steigerte, während die Gäste mit ihrer ganzen Klasse in den Verwaltungsmodus schalteten. Und zunächst sah es auch so aus, als hätte die starke FC-Defensive um den bulligen Ex-Profi Assani Lukimya alles im Griff. Doch dann verteidigte Holzheims Tom Nilgen einen nicht ganz so gelungenen Befreiungsschlag ganz stark noch vorne und passte raus auf den Flügel, von wo Hiromasa Kawamura den Ball auf den zweiten Pfosten zirkelte und Stephane Mvibudulu zum Ausgleich einschoss (45.).