Leichtathletik : Brückenrunde bietet Abwechslung

Neuss Für Hobbyläufer ist der Rhein-Kreis Neuss ein Paradies, es gibt etliche attraktive Strecken. Der Erfttaler Matthias Jegodtka erzählt, wo er am liebsten unterwegs ist.

Sechszehn Kilometer „immer an Wasser entlang“ führt die Strecke, die der 47-Jährige gerne morgens, „wenn alle noch schlafen“ oder abends nach der Arbeit, absolviert. Die Strecke ist weitestgehend gut beleuchtet, so dass sie auch in der Dunkelheit sicher zu laufen ist. Am Parkplatz des Barfußpfads in Gnadental geht es für den Vater von drei Kindern los in Richtung Erftmündung und von dort weiter durch die Rheinauen in Richtung Fleher Brücke. „Dann laufe ich auf der anderen Rheinseite durch Himmelgeist und über die Kardinal-Frings-Brücke wieder zurück,“ erklärt Matthias. Die klassische Brückenrunde also, die für ihn viele Vorteile bietet: „Ich kann beim Blick auf die Erft und den Rhein herrlich abschalten und genieße vor allem die Sonnenauf- und untergänge“. Was den Untergrund angeht, ist die Runde sehr variantenreich: Auf dem Erftwanderweg geht es mit Schotter los, über die Brücken und auf der Düsseldorfer Seite liegt Asphalt. Alternativ läuft der passionierte Sportler auch mal direkt unten auf dem weichen Gras der Rheinwiesen, „da sind natürlich viele Hunde, die mich aber nicht stören“. Steigungen bietet die Strecke jeweils an den Rampen der Brücken.