Die Aufsteiger: VfR Neuss Mit kühlem Kopf zur Meisterschaft

Der VfR kämpfte trotz einer nahezu makellosen Saison bis zum letzten Spieltag um den direkten Aufstieg. In 24 Partien holten die Neusser 22 Siege, auch der Vizemeister der Holzheimer SG II wurde zweimal geschlagen, dennoch trennten die beiden Teams am Ende nur drei Punkte. „Holzheim hat eine spielerisch starke Mannschaft, aber in den direkten Duellen konnten wir beide Male gewinnen. Das waren die Spiele, die letztlich den Unterschied gemacht haben“, sagt VfR-Vorsitzender Markus Floer. Die einzige Saisonniederlage der Neusser brachte die Meisterschaft am vorletzten Spieltag in Gefahr. Bereits ein Punkt hätte gegen den SV Bedburdyck/Gierath II zum vorzeitigen Aufstieg gereicht, dennoch verlor der VfR 3:4. „Diese Niederlage war für alle ein komisches Gefühl, da die bis dahin letzte so lange her war. Das Spiel war ein Knackpunkt für uns, trotzdem haben wir am letzten Spieltag einen kühlen Kopf bewahrt“, berichtet Floer.