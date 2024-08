Amateurverein geht neue Wege VfR Büttgen kopiert Fortuna Düsseldorf

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf ließ in der Saison 2023/2024 mit einem bisher einmaligen Projekt aufhorchen. Das Motto „Fortuna für alle“, das auch in der gerade begonnen Saison noch gilt, soll klarstellen: Der Fußball gehört den Fans. Deshalb strich die Fortuna in drei Zweitligaspielen mit Hilfe von Sponsoren die Eintrittspreise. Daran nimmt sich nun der VfR Büttgen ein Beispiel. Nach dem Wiederaufstieg in die Kreisliga A will der Verein wieder mehr Zuschauer auf die Hermann-Dropmann-Bezirkssportanlage locken.