Die Aufsteiger: VfR Büttgen Schnurstracks zurück in die A-Liga

Er kann sich auf eine torhungrige Mannschaft freuen: Mit einer Tordifferenz von 108 stellte der VfR Büttgen die Konkurrenz deutlich in den Schatten. Dennoch wurde kein Spieler des VfR Torschützenkönig, da sich die Treffer auf viele Schultern verteilten. Der Topscorer des VfR war Eric Roeber mit 19 Toren und 14 Vorlagen in nur 18 Spielen. Der beste Torschütze des Aufsteigers wurde Niklas Vogeler mit zwanzig Toren in zwanzig Spielen. Zehn Spieler kamen in der abgelaufenen Spielzeit auf über zehn Torbeteiligungen. Für Schwarzer die Bestätigung der hohen Qualität: „Wir haben nie zwei Spieltage am Stück in derselben Aufstellung spielen können, dennoch war unser Kader breit genug, um alle Ausfälle zu kompensieren.“