Fußball-Landesliga VfL Jüchen wähnt sich im August schon im Herbst

„Aber so ist das eben manchmal, dafür haben wir einen großen Kader“, betont Marcel Winkens, der allerdings mit den Kräften haushalten muss. Schließlich steht schon am Dienstag (19.30 Uhr) die erste Runde im Niederrheinpokal an, es geht zum in der Bezirksliga spielenden Kreisrivalen TSV Bayer Dormagen. Zunächst gilt die volle Konzentration aber den Viersenern, denn Winkens möchte liebend gerne in die Erfolgsspur zurückkehren, als Aufsteiger den vierten Sieg im fünften Spiel einfahren. Die Viersener haben im Sommer zwar einen größeren Umbruch hinter sich gebracht, indem sie ihre Mannschaft verjüngt haben, dennoch reist Marcel Winkens mit großem Respekt ins Stadion am Hohen Busch. Auch wegen seinem Kollegen Kemal Kuc. „Er ist ein sehr guter Trainer, vom Fußball besessen.“