Fußball-Landesliga VfL Jüchen muss ohne Trainer auskommen

ASV Süchteln (13.) - VfL Jüchen/Garzweiler (5.). Eigentlich war der Freitagabend ein perfekter Termin für eine große Geburtstagssause. Deswegen hatte Jüchens Trainer Marcel Winkens für den 22. September eine große Party für seine Frau organisiert, die an diesem Tag ihr 40. Lebensjahr vollendet. Doch dann kam der ASV Süchteln auf die Idee, das Meisterschaftsspiel gegen die Jüchener auf Freitag vorzuverlegen und machte Winkens einen Strich durch seine Planungen. „Da kann man nichts machen. Aber ich werde natürlich bei der Geburtstagsparty meiner Frau sein, wir erwarten 150 Gäste“, erklärt Winkens. Er lässt sich durch seine Co-Trainer Torsten Müllers und Daniel Klinger vertreten. „Da mache ich mir keine Sorgen, die beiden haben mein volles Vertrauen“, sagt Winkens, der freilich noch an der Ausarbeitung des Matchplans mitarbeitet. Ein wenig Sorge bereitet ihm aktuell die Innenverteidigung, wo Sven Moseler wegen der Personalknappheit aktuell die einzige Fachkraft ist. Nicht täuschen lassen will sich das Trainerteam von den jüngsten Ergebnissen des ASV. Einem 0:1 in der Liga gegen den SC-West folgte am Dienstag eine 0:4-Klatsche im Kreispokal Mönchengladbach/Viersen bei der SpVg. Odenkirchen. „Gegen Odenkirchen standen nur drei Stammkräfte in der Startformation. Das zeigt, dass der Fokus auf dem Spiel gegen uns liegt“, sagt Winkens. Er geht aber fest davon aus, dass sich seine Jungs mächtig ins Zeug legen. Denn die Mannschaft ist auch zur Party eingeladen. Und eine Niederlage wäre wahrscheinlich nicht so gut für die Stimmung.