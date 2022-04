Fußball-Bezirksliga : Jüchen will Aufholjagd fortsetzen

VFL-Trainer Marcel Winkens (l.) und Tim Heubach Foto: VfL

Rhein-Kreis In der Fußball-Bezirksliga ist der VfL daheim gegen Hösel klarer Favorit. Die SG Rommerskirchen-Gilbach empfängt den TSV Bayer Dormagen zum Lokalduell.

Von Sophie Rhine

Im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga stehen zwei richtungweisende Spiele an: Schlusslicht Novesia hat den Tabellenzwölften zu Gast, Uedesheim steht auf Rang 14 und empfängt den DSC 99 Düsseldorf, der aktuell auf Platz 13 rangiert. Schützenhilfe könnte Jüchen leisten: Der Tabellenzweite empfängt den SV Hösel, der nur einen Zähler vor der roten Zone steht.

VfL Jüchen-Garzweiler (2.) – SV Hösel (11.). Da Büderich die Partie vergangene Woche coronabedingt absagen musste, rückten die Jüchener bis auf einen Zähler an den Spitzenreiter heran. „Natürlich wollen wir unsere Aufholjagd fortsetzen und sind top motiviert“, sagt Trainer Marcel Winkens. Nach dem Pokalspiel am Montag fehlen allerdings einige Spieler verletzt oder sind im Urlaub. Den Gegner will er sich noch genauer anschauen: „Hösel hat zuletzt gewonnen und das immer hoch – die Torschützen nehmen wir noch unter die Lupe, damit es für uns kein böses Erwachen gibt.“

Ratingen II (9.) – DJK Gnadental (5.). Die Gnadentaler hatten vergangene Woche spielfrei. „Ich hoffe, wir kommen nach der Pause wieder gut rein“, sagt Trainer Stefan Pennarz. „Personell fehlen wieder einige Spieler, aber das zieht sich ja nicht nur bei uns durch die Saison.“ In Ratingen erwartet er ein spannendes Match: „Ratingen hat zuletzt gute Ergebnisse erzielt, die Mannschaft ist schnell und jung. Das wird ein harter Fight“, sagt er.

BV Wevelinghoven (6.) – TuS Gerresheim (10.). Der BVW steht aktuell an Position sechs – die zehntplatzierten Gerresheimer könnten punktemäßig durch einen Sieg aber mit Wevelinghoven gleichziehen. Bei beiden Teams stimmte die Form zuletzt nicht so ganz: keines von beiden konnte eines ihrer vergangenen drei Spiele für sich entscheiden.

SG Rommerskirchen-Gilbach (7.) – TSV Bayer Dormagen (8.). „Das wird ein typisches Lokalduell – intensiv, hitzig, umkämpft und in Rommerskirchen bestimmt auch vor einigen Zuschauern“, sagt TSV-Coach Frank Lambertz voraus. „Wir haben immer noch viele Ausfälle, aber allen ist die Wichtigkeit des Spiels bewusst.“ Und damit meint er nicht nur, dass es ein Derby ist: „Wenn man ganz negativ rechnet, haben wir nach diesem Spieltag nur noch vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz – und das wollen wir auf jeden Fall verhindern.“ Aus den vergangenen fünf Partien konnte der TSV nur einen Punkt holen. „Wir hatten jetzt alle fiesen Spiele gegen die Topmannschaften – jetzt beginnen die Wochen der Wahrheit und wir müssen gegen die direkte Konkurrenz punkten.“ Und direkter als Rommerskirchen geht kaum: Die SG hat einen Punkt mehr auf dem Konto.

SV Uedesheim (14.) – DSC 99 (12.). Für die Uedesheimer steht nach der Klatsche gegen Abstiegskonkurrent Hösel direkt das nächste wichtige Duell bevor: gegen den DSC, der in der Rückrunde noch ungeschlagen ist und sich auf Platz zwölf und vor die Uedesheimer geschoben hat. „Der DSC ist in der aktuellen Form der klare Favorit für mich“, sagt Uedesheims Coach Dalibor Dobras. „Die sind die Überraschungsmannschaft und haben sich extrem gesteigert, das wird ganz schwer.“ Aber auch ganz wichtig, dementsprechend ist das Ziel trotzdem mindestens ein Punkt. „Wir gehen personell auf dem Zahnfleisch und haben verglichen zu letzter Woche vier neue Ausfälle“, so Dobras. „Aber wir werden das Beste rausholen.“