Interview: Christoph Sommer „Alle sind online verbunden“

SOMMER Der aus Holzheim zu uns gewechselte Torhüter Tim Müller hat in der zweiten Hälfte für Felix Gerdts übernommen, Sebastian Wilms und Marco Lüttgen waren von Anfang an dabei. Matteo Matz hat ja mit einem tollen Schuss in den Winkel sogar den Siegtreffer erzielt. Und später sind auch noch die nachträglich verpflichteten Mo Abunajie und Amir Hajiaghabozorgi reingekommen.