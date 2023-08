Fußball Auf Augenhöhe mit dem Topfavoriten

Und trotzdem: In einer Partie auf vor allem taktisch sehr hohen Niveau gab es diesen Moment, wo sich alles in die komplett andere Richtung hätte entwickeln können: Nach Monheims Shunya Hashimotos Luxus-Chance in der 33. Minute forderten die Gäste vehement einen Handelfmeter. Schiedsrichter Marc Waldbach ließ indes weiterspielen und mit der Gegenattacke setzte Nils Friebe den durchgestarteten Fatlum Ahmeti ein. Dass der in dieser Saison bereits fünf Mal erfolgreiche Goalgetter im 1:1-Duell mit FC-Keeper Björn Nowicki patzte, war schon schwer nachvollziehbar, dass Sebastian Spinrath das Leder beim Nachschuss von Jannk Schulte in einer Kamikaze-Aktion noch von der Torlinie kratzte, kam einem Wunder gleich. Aber die wie Monheim mit drei Siegen in die Spielzeit gestarteten Hausherren bekamen sogar noch einen Versuch: Kurz nach Wiederbeginn münzte Tim Hintzen seinen Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte in einen feinen Pass auf Ahmeti um. Eigentlich unfassbar, dass der vor dem Tor normalerweise eiskalte Stürmer auch diese Großchance in der direkten Konfrontation mit Nowicki ausließ.