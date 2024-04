Endspiel im Kreispokal VfL Jüchen/Garzweiler macht Pokal-Hattrick perfekt

Am Morgen hatte das Match auf dem so problembeladenen Hybridrasen im Grevenbroicher Schlossstadion wegen der starken Regenfälle noch auf der Kippe gestanden, doch dann entwickelte sich vor 1100 Zuschauern ein mitreißendes Kreispokalfinale, in dem die Fußballer des VfL Jüchen/Garzweiler Geschichte schrieben. Mit dem 6:3-Erfolg (3:1) über den Bezirksligisten DJK Gnadental gelang dem Landesligisten zum ersten Mal in diesem Wettbewerb der dritte Triumph in Folge.